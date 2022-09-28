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CHP'li Özgür Özel'den milli medyaya alçak tehdit

CHP'li Özgür Özel'den milli medyaya alçak tehdit
28.09.2022 20:30 - Son Güncelleme: 28.09.2022 20:30

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Mersin'deki hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan’ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığı ortaya çıkmış, sonrasında da CHP'den rezaleti aklamak için "Nereden bilelim terörist olduğunu" şeklinde skandal bir açıklama gelmişti. Bu rezaletin etkileri sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teröristin CHP'nin raporunda yer aldığını haberleştiren gazetecileri ve medya yöneticilerini tehdit etti. Özel, "Bugün değilse bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın yapılacak." ifadelerini kullandı.

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