14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan Kılıçdaoğlu, hezimetine kılıf uydurma çabasına girişti. CHP genel başkanının değişmesi gerektiğine ilişkin söylemleri her fırsatta geçiştiren Kılıçdaroğlu, katıldığı programlarda defalarca seçimi kaybetmesini "Yenilgi olarak görmediğini ifade etti. Seçim sonucunun yüzde 60'a yüzde 40 olsaydı bir yenilgi olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, akla zarar açıklamalarını daha da ileri taşıyarak iktidarı hedef aldı. Seçimi hile, hurda ile aldılar diyerek dayanaksız ve manipülasyon içeren söylemlerde bulunan CHP liderinin bu sözlerini partisinin Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel yalanladı ve "Sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik" itirafında bulundu. Parti içinde eleştirilerin hedefi olan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren tek isim Adıgüzel olmadı. Eski CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Şöhret Can Kolsuz da "Seçimi hile hurda ile aldılar" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.