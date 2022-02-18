CHP’li Murat Ongun’dan İsviçre tatili açıklaması: "Cenevre'de değildim, faturayı halka açıklamayacağım"

CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbullu karla cebelleşirken yurt dışında tatil yaptığı gerçeğini görmezden gelerek, "Cenevre'de değildim, faturayı halka açıklamayacağım" şeklinde konuştu. Ongun'un özrü kabahatinden büyük olan pişkin açıklaması tepkileri beraberinde getirirken İsviçre'de olmadığını kendi ağızıyla ifade etmesi Fransız Alpleri'ndeki Courchevel'e gittiği ile ilgili iddiaları da doğrulamış oldu. Öte yandan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizini perdelemek isteyen Ongun, "Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu babası gibi görüyor" dedi.