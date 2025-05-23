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CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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CHP'li İBB’ye 4. dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:59:12

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 560 milyarlık yolsuzluk soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. 6 ilde 49 şüpheli için gözaltı kararı verilirken aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay'ın da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. İSTAÇ'ın merkezinde olduğu yolsuzlukların ucu Fatih Keleş'e, KİPTAŞ kapsamında gerçekleşen yolsuzluklar ise CHP'li İBB'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diğer kasası Adem Soytekin'e uzanıyor. Operasyon kapsamında kamera görüntülerinin silinmesi ile elebaşının telefonunun adli makamlardan kaçırılmasına aracılık eden koruma müdürü Mustafa Akın’ın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun da gözaltına alındığı bildirildi.

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