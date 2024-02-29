CHP'li İBB'nin bakımsız İETT otobüsü yolda kaldı, halk tepki yağdırdı

İstanbul'da her geçen gün artan trafik sorunları, arızalanan İETT otobüsleri, metrobüsler ve çalışmayan metrolar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki şehirde, ulaşım zorlukları katlanarak büyüyor. En son yaşanan olayda, 36ES Aksaray-Sultangazi hattında hizmet veren bir otobüs Edirnekapı'da yolda kaldı, yolcular otobüsü itmek zorunda kaldı. Bu durum, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı ve vatandaşların "Çile 31 Mart'ta bitecek!" şeklindeki yorumlarına neden oldu.