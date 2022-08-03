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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin işçi kıyımı operasyonu! Oyunu AK Partili Mehmet Tevfik Göksu deşifre etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin işçi kıyımı operasyonu! Oyunu AK Partili Mehmet Tevfik Göksu deşifre etti
03.08.2022 14:45

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmeden önceki en büyük vaatleri arasında belediye işçilerinin çıkarılmayacağı yer alıyordu. Hatta Kılıçdaroğlu, namus sözleri bile veriyordu. CHP’li yönetimin işçi kıyımı için yaptıkları algı operasyonunu İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu gözler önüne serdi. Göksu, İstanbul’un kayıp 1000 günü basın toplantısında yaptığı açıklamada “Bir işin bir ihalenin yüzde 70'i personel giderinin altındaysa personel kiralaması yapabilirsin ve o sizin kadronuzda gözükmez” dedi.

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 2019-2022 yılları arasında İBB'den 15.819 işçinin kovulduğunu yerlerine ise 50.574 kişinin işe alındığını açıkladı.

Göksu "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" basın toplantısında CHP'li İBB yönetimin personel istihdamına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak." sözlerini hatırlatan Göksu 1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar İBB'deki istihdam rakamlarını paylaştı.

İşte Tevfik Göksu'nun o açıklamaları;

1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeden atılan işçi sayısı 15.819.

1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeye alınan işçi sayısı 50.574.

Burada şu manipulasyonu yapıyorlar; Sanki anlamayacağız. Bizim belediyemizde 85 bin kişi çalışıyor. 50 bin kişiyi nasıl alacağız diyorlar. Zaten oyunu orada kuruyorsunuz. Bir işin bir ihalenin yüzde 70'i personel giderinin altındaysa personel kiralaması yapabilirsin ve o sizin kadronuzda gözükmez.

Bizim söylediğimiz rakam resmi İstanbul Belediyesine 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle giriş yapılan personel sayısı.

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