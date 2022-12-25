CHP'li büyükşehir belediyelerinin toplantısı karıştı: Genel başkanın 75 yaşında adam olmasın diyen adamlarsınız

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Konyada bir araya geldi. CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Konyada bir araya geldi. Toplantıya yerel basın mensuplarının alınmamasına sinirlenen CHP eski Konya milletvekili adayı Orhan Kaya çileden çıktı. Kaya, "Gelmeyin o zaman buraya. Dün salonlara toplanıp da genel başkanın 75 yaşında adam olmasın diyen adamlarsınız siz. Ayıp ya. Bu ne biçim terbiyesizlik" ifadeleriyle tepki gösterdi. Bir başka partili ise "Buraya adam dövmeye mi geldiniz?" ifadelerini kullandı.