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CHP'li Bülent Tezcan: Başörtüsü teklifine destek vermeyeceğiz

CHP'li Bülent Tezcan: Başörtüsü teklifine destek vermeyeceğiz
25.01.2023 18:13

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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, başörtüsüne anayasal güvence sağlanması ve ailenin korunması amacıyla AK Parti ve MHP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin, “Bu şekilde gelen teklife destek vermeyeceğiz” dedi. Bülent Tezcan, Anayasa Komisyonu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Anayasa değişikliği teklifinin verdikleri önerge kabul edilmeden komisyondan geçtiğini söyleyen Tezcan, “Bu şekilde gelen teklife destek vermeyeceğiz” diye konuştu. Başörtüsünü konusunun fiilen çözüldüğünü ifade eden Tezcan, bu çözümde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da desteğinin bulunduğunu savundu.

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