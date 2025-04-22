CHP’li belediyelerde usulsüzlük soruşturmasında tutuklama: Eski başkana ev hapsi verildi!

CHP'li belediyelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Devrek ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında "ev hapsi" uygulanmasına hükmetti. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.