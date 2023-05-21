CHP'den 'yerel özerklik' sözü alan HDP Güneydoğu'daki iller 'Kürdistan' ilan etti!

CHP'den 'yerel özerklik' sözü alan HDP, bölücülükte vites yükseltti. Geride bıraktığımız gün HDP'li Mehmet Kamaç, Güneydoğu'daki illeri 'Bakure Kürdistan' olarak dillendirip, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yapmıştı. Bu skandalın etkileri sürerken HDP yeni bir rezalete imza attı. PKK kanalında mülakat veren HDP Ankara İl Eş Başkanı Pakize Sinemillioğlu, "Kürdistan illerinde Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir destek geldi" açıklamasını yaptı. Sinemillioğlu'nun Doğu ve Güneydoğu'daki illeri 'Kürdistan' olarak tanımlası büyük tepkiyle karşılandı.