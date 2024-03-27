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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 11:15 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 11:16

CHP'deki para sayma görüntülerinde yeni iddia! İş insanı Hasan Şenyurt: Sistemin içinde FETÖ prensi de var! Mafyalara ihale veriliyor

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP’deki para sayma görüntülerini konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde “Kültür A.Ş.’nin aracıyla taşınan çanta çanta para” hakkında elinde bulunan ses kaydını savcılığa veren iş insanı Hasan Şenyurt’tan yeni bir iddia daha geldi. Şenyurt, “Sistemin içinde FETÖ'nün prensi var. Kayıt dışı tutar 2 milyar dolar. Daha çok soruşturma ve isim gelecek. Yurt dışı banka hesapları da var, incelenmeli. Bankamatik kiralamalarında bile yolsuzluk var” ifadelerini kullandı. Öte yandan mafyalara ihaleler verildiğini anlatan Şenyurt, "Ekrem İmamoğlu delegelerin her istediğini verdi. Terör örgütü kadar tehlikeli bir yapı oluşmuş durumda. Bazı mafya gruplarına belediyeden ihaleler veriliyor” şeklinde konuştu.

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