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CHP'de koltuk savaşlarında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu savaşı kızıştı! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Oyunun rengi değişti

CHP'de koltuk savaşlarında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu savaşı kızıştı! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Oyunun rengi değişti
09.06.2023 10:21

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Son dakika haberleri... 28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'a karşı 13 yıldır mağlup olan Kemla Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğu tehlikede. Kılıçdaroğlu'nun "buradayım" mesajına karşı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun çağrısı yandaş medyada da gündemde. Değişim açıklamalarının ardından edindiği kulis bilgileri aktaran HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya, parti içindeki isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu rahatsızlığını dile getirirken "Oyunun rengi değişmeye başladı. Dün konuştuğum isimlerden farklı sinyaller almaya başladım. Aslında bir çekişme, bir bayrak yarışını izleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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