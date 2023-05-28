CHP’de büyük kavga! Fondaş Enver Aysever ANKA’yı fena topa tuttu

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına dair veriler gelmeye devam ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu. Verileri paylaşmaktan sakınan Özrak, " Nefes nefese bir yarış var" dedi. Öztrak'ın bu ilginç sözlerinin ardından CHP yandaşı bir televizyon kanalında konuşan İsmail Saymaz ise “Kılıçdaroğlu'nın %50 ve üzerinde oy aldığı yer daha sınırlı bir alanı kaplıyor. AK Parti'nin 21 yıldır üzerinde durduğu dinamik değişmemiş gözüküyor.” dedi. Saymaz, ayrıca ANKA verilerine de isyan etti. CHP yandaşı olarak bilinen Enver Aysever ise sosyal medyada ANKA verilerinin doğruyu yansıtmadığını ve ANKA Haber Ajansı’nın CHP'li Tuncay Özkan'a ait olduğunu iddia ettiği bir paylaşım yaptı. SZC TV'de Seçim Özel Yayını sırasında konuşan Nevzat Çiçek, ANKA verileri hakkında "Hakikati saklayamazsın, hakikat neyse o" ifadelerini kullandı.