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Başkan Erdoğan'dan Kısıklı'da önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan Kısıklı'da önemli açıklamalar!
28.05.2023 20:45 - Son Güncelleme: 28.05.2023 20:45

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Başlan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı Mahallesi'ndeki konutunun önünde bir araya geldi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Seçimi 85 milyonun kazandığını belirten Erdoğan, "Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde, yurt dışında, ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettiği için parti içinde zor bir durumda kalacağını açıklayan Erdoğan, "Bay Bay Kemal'e bir Bay daha ekleyebiliriz, Bay Bay Bay Kemal." ifadelerini kullandı.

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