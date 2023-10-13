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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023, 09:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023, 11:17

CHP yandaşı SÖZCÜ TV'de İsrailli Cohen Yanarocak’tan skandal sözler

CHP yandaşı Sözcü TV'de skandal bir yayın kayıtlara geçti. İsrailli Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak, "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" dedi Hamas'ı terör örgütü olduğunu dile getirdi. Bu sözler sonrası SÖZCÜ TV'de tam anlamıyla bir tiyatro sahnelendi. İngiliz BBC'nin bile terör örgütü olarak tanımlayı reddettiği Hamas'a açık açık terör örgütü denilmesine göz yumup çıt çıkarmayan İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Serap Belovacıklı yayına aldıkları İsrailli'nin "Kesip biçeriz" sözleri sonrası olayı kişisel şova döktü.

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