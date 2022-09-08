Haberler Güncel Videoları CHP yandaşı gazeteci Ertuğrul Özkök'ten hadsiz açıklamalar

CHP yandaşı gazeteci Ertuğrul Özkök'ten hadsiz açıklamalar

CHP yandaşı gazeteci Ertuğrul Özkök'ten hadsiz açıklamalar
08.09.2022 01:07 - Son Güncelleme: 08.09.2022 01:37

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:27
CHP yandaşı Aykut Erkin canlı...
Güncel 05:33
İYİ Parti’den CHP’ye dava
Güncel 03:02
Akdeniz’de Rus petrolü...
Güncel 01:29
İP'te istifa var
Güncel 09:00
Kasapoğlu'ndan flaş yurt...
Güncel 05:02
Başkan Erdoğan Sırbistan'da
Güncel 05:40
İstanbul Yenikapı'da İETT...
Güncel 00:41
Kılık değiştiren kadın...
Güncel 01:34
Akşener'e sızlanan çiftçinin...
Güncel 30:27
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 00:26
MSB açıkladı: 6 PKK’lı...
Güncel 01:06
Ömer Tuğrul İnançer son...

Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verilebilir" şeklindeki çıkışının etkileri sürüyor. İYİ Parti ile yaşanan göstermelik kriz sonrası CHP'ye yakın medyatik isimler HDP'ye bakanlık verilmesini meşrulaştırmak için kolları sıvadı. 28 Şubat'ta attığı skandal manşetlerle cuntacıların tetikçi piyonu olarak bilinen Ertuğrul Özkök, "Bu ülkede ‘Bir HDP’li bakan olur’ cümlesine ‘Hayır olmaz’ diyorsanız bir anayasa suçu işliyorsunuz demektir. Bana sorarlarsa ben olabilir derim" dedi. Özkök ve yanındaki magazinden bozma gündemci Cengiz Semercioğlu, 6-8 Ekim olaylarının faili, terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a da 'özgürlük' isteyip, hapiste olmasını 'Türkiye'nin ayıbı' olarak niteleyerek hadsizlikte zirve yaptı!

Güncel Videoları
SON DAKİKA