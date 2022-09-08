CHP yandaşı gazeteci Ertuğrul Özkök'ten hadsiz açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verilebilir" şeklindeki çıkışının etkileri sürüyor. İYİ Parti ile yaşanan göstermelik kriz sonrası CHP'ye yakın medyatik isimler HDP'ye bakanlık verilmesini meşrulaştırmak için kolları sıvadı. 28 Şubat'ta attığı skandal manşetlerle cuntacıların tetikçi piyonu olarak bilinen Ertuğrul Özkök, "Bu ülkede ‘Bir HDP’li bakan olur’ cümlesine ‘Hayır olmaz’ diyorsanız bir anayasa suçu işliyorsunuz demektir. Bana sorarlarsa ben olabilir derim" dedi. Özkök ve yanındaki magazinden bozma gündemci Cengiz Semercioğlu, 6-8 Ekim olaylarının faili, terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a da 'özgürlük' isteyip, hapiste olmasını 'Türkiye'nin ayıbı' olarak niteleyerek hadsizlikte zirve yaptı!