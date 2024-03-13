SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 13:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 13:50

CHP lideri Özgür Özel, İzmir'deki trafik çilesini itiraf etti! AK Parti'nin yaptığı Sabuncubeli Tüneli'ni övdü!

CHP lideri Özgür Özel konuşma yaptığı sırada İzmir'deki trafik çilesini itiraf etti. Özel, “Başkanlarım hatırlattılar evden çıktık 25 dakika sonra buradaydık. Ben Manisa’nın İzmir’e en yakın noktasında otuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evine giderken benden daha çok zaman harcayacak” dedi. Özel'in açıklamaları sonrası AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk. İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Akıllara durgunluk veren görüntüler: Biri motosiklet üstünde motosiklet taşıdı diğeri canını hiçe saydı
13.03.2024Çarşamba
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak ve Mardin'e gidiyor
13.03.2024Çarşamba
Kağıthane'de motosikleti gündüz vakti çevredekilere aldırmadan böyle çaldı
13.03.2024Çarşamba
Türkiye CHP'lilerin "para kulelerini" konuşuyor! Fondaş medya yine sessiz... Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı
13.03.2024Çarşamba
Bankalardan kredi ve taksit freni
13.03.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu! 00:42
CHP'nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP'li Dursun Çicek rahatsız oldu!
13.03.2024Çarşamba
Türkiye CHP’lilerin para kulelerini konuşuyor! Fondaş medya yine sessiz... Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik’ten kayıt dışı itirafı 00:54
Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı
13.03.2024Çarşamba
3 ayrı organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya duyurdu 00:53
3 ayrı organize suç örgütü çökertildi!
13.03.2024Çarşamba
Pılını pırtını toplayıp Amerika’ya yerleşmişti! Ceyda Ateş iftar menüsü hazırlayıp komşularına dağıttı! “Komşularımız bayram ediyor” 00:39
Ceyda Ateş iftar menüsü hazırlayıp komşularına dağıttı
13.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA