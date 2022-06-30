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CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te ağırladığı FETÖ şakşakçısı Melek Çetinkaya'dan skandal sözler!

CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te ağırladığı FETÖ şakşakçısı Melek Çetinkaya'dan skandal sözler!
30.06.2022 23:11

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de ağırladığı Melek Çetinkaya, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım’ın terörist olmadığını savundu. Çetinkaya, “35 yaşındaki olan pilot Kerime üsteğmenimiz vardı. Örümceği bile ezmeye kıyamayan insanlar terör yaftasıyla cezaevindeydi” ifadelerini kullandı. Pişman olmadığını söyleyen FETÖ şakşakçısı Melek Çetinkaya, "Cemaatten tanıdığım insanların terörist olduklarına inanmıyorum” sözlerini kullanarak büyk bir skandal imza attı.

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