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CHP karıştı İYİ Parti bölündü! Meral Akşener kongrede ittifaka saydıracak

CHP karıştı İYİ Parti bölündü! Meral Akşener kongrede ittifaka saydıracak
20.06.2023 15:58 - Son Güncelleme: 20.06.2023 15:58

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Başkan Recep Tayyip Erdoağan'ın seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atmasıyla muhalefet karıştı. CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı yaşanırken İYİ Parti'de de sular durulmuyor. Peşi sıra istifalar yaşanırken Meral Akşener'in kongrede ittifak ortaklarına saydıracağı ortaya çıktı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, "Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.

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