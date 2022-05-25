Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının bugünkü konuğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Bakan Kurum Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesiyle ilgili, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek. Birisi Kuzey Güney yönünde diğeri denize paralel olan. Biz 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk alanına Mllet Bahçesi yapacağız. " dedi. Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına değinen Bakan Kurum, "İşte dün yurt dışına kaçacaklarmış. Bunlar akşam düşünüyorlar nasıl bir iftira atsak da milleti boş işlere meşgul etsek. Hani kendisi diyordu ya bu ülkede darbe olsa tankın üzerine ilk ben yatarım. Yatsaydınız. Biz bu söylemleri hayretle izliyoruz. Bizim milletimiz de bunların zihniyetini o kadar iyi biliyor ki" şeklinde tepki gösterdi. Kira artışlarıyla ilgili konuşan Kurum, "İnşaallah ağustos ayında sayın cumhurbaşkanımız yeni sosyal konut projesini milletimiz ile paylaşacak" şeklinde konuştu.