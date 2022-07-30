CENTCOM'u yasa boğacak ölüm: MİT büyükbaşı terörün kalbinde öldürdü

Türkiye sınırları içinde ve sınır ötesinde teröre aman vermiyor. TSK'nın sızma girişiminde ve saldırı hazırlığında öldürdüğü teröristlerle birlikte MİT'in nokta operasyonlarla cehenneme postladığı büyükbaşlar örgütü çaresiz bırakıyor. Ancak Türkiye uluslararası alanda destek bulamadığı gibi ABD gibi NATO müttefiki ülkelerden köstek görüyor. MİT'in öldürdüğü kanlı Güngören saldırısının failinin ardından akıllara bir kez daha CENTCOM'un YPG/PKK elebaşı 'Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk' için paylaştığı taziye mesajı geldi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun örgütün kabli olarak bilinen Hasaeke'de gerçekleştiğini vurgulayarak, ABD'nin yayınladığı taziye mesajını insanlık adına katliam olarak niteledi.