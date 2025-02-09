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Büyükçekmece’de makaslayan TIR D-100 kara yolunu kapattı
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Büyükçekmece'de makaslayan TIR D-100 kara yolunu kapattı

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 08:26

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 kara yolu Fatih Mahallesi mevki, Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerleyen 31 AGU 683 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu makaslayarak yolun ortasında durdu. Yolun trafiğe kapanmasının ardından ihbarla olay yerine gelen polis, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Ekipler, kazanın ardından trafiği yan yoldan kontrollü şekilde ilerleterek akışı sağladı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, makaslayan TIR'ı yol kenarına çekmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

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