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Bursa Adliyesi’ndeki silahlı saldırıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama
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Bursa Adliyesi’ndeki silahlı saldırıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 13:13

Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet ettiği Mertcan Akça ve babası Köksal Akça hayatını kaybetti, 2 jandarma yaralandı. Saldırı geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın duruşmasında yaşandı. Silahı ateşleyen Kemal E.'nin oğlu Tolga E.'nin geçtiğimiz yıl yaşanan olayda yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu öğrenildi. Saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi.

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