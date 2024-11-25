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Boya atölyesinde yangın telaşı!
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Boya atölyesinde yangın telaşı!

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 19:38 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 19:38

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir boya atölyesinin çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesinde bulunan Siteler Sanayi Bölgesi Akçakale 2 sokakta bulunan bir boya atölyesinin çatısında çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık iki saattir devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi. Yangının başladığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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