Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 11:53

Bodrum'un yüksek tatil maliyetleriyle öne çıkan bölgelerinde halk plajları, deniz ve güneş keyfini daha ulaşılabilir hale getirirken, yeme içme seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Halk plajlarının menüsünde lahmacun 250 TL, hamburger ve pizza 450 TL, et döner ise 550 TL'den satışa sunuluyor. Böylece ziyaretçiler, popüler turizm merkezlerinde deniz tatilini daha ekonomik seçeneklerle geçirme imkanı buluyor.

BODRUM HALK PLAJLARINA YAZ SEZONUNDA YOĞUN İLGİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vatandaşların kıyılardan eşit, nitelikli ve güvenli biçimde yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen halk plajı uygulaması, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor.

Bodrum'un Türkbükü, Yalıkavak, İçmeler ve Torba bölgelerinde bulunan halk plajları, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Ücretsiz giriş imkanının yanı sıra düzenli temizlik çalışmaları, bakımlı sosyal alanlar, ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmetleri de ziyaretçilere sunuluyor.

Aile dostu yapısıyla öne çıkan plajlar, farklı yaş gruplarından ziyaretçilere gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkarabilecekleri konforlu bir ortam sağlıyor. Özellikle Bodrum'un popüler koylarında bulunan halk plajlarının sezon boyunca yoğunluk yaşadığı belirtiliyor.

HALK PLAJLARINDA MENÜ FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bodrum'daki halk plajlarının öne çıkan özelliklerinden biri de yalnızca ücretsiz deniz ve plaj hizmetleriyle sınırlı kalmıyor. Tesislerde sunulan yiyecek ve içecek seçenekleri de ziyaretçilerin bütçelerine alternatif oluşturuyor.

Plajlardaki güncel menüde fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Lahmacun: 250 TL

Hamburger: 450 TL

Pizza çeşitleri: 450 TL

Et döner: 550 TL

Cheesecake: 250 TL

Magnolya: 250 TL

Meyve tabağı: 250 TL

Dondurma: 65 TL'den başlayan fiyatlarla

Sabah saatlerinde plajlara gelen ziyaretçiler için kahvaltı seçenekleri de sunuluyor. Böylece vatandaşlar, gün içerisinde plajdan ayrılmadan yemek ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

ÜCRETSİZ ŞEZLONG VE ŞEMSİYE İMKANI

Halk plajlarında vatandaşların sahilden daha rahat yararlanabilmesi amacıyla ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmetleri de sağlanıyor. Sahillerin düzenli olarak temizlenmesi ve sosyal kullanım alanlarının bakımlı tutulması da uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Bodrum'un en çok tercih edilen turizm noktaları arasında bulunan Türkbükü, Yalıkavak, İçmeler ve Torba'daki halk plajları, ücretsiz giriş avantajıyla özellikle yüksek sezon döneminde alternatif bir tatil seçeneği oluşturuyor.

HALK PLAJI PROJESİ TÜRKİYE GENELİNE YAYILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın halk plajı projesi yalnızca Bodrum'la sınırlı değil. Ücretsiz girişli halk plajları, Türkiye'nin farklı turizm merkezlerinde vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Proje kapsamında bugün itibarıyla Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 noktada halk plajı hizmet veriyor. Bakanlığın planlamasına göre bu sayının yeni projelerle birlikte artırılması hedefleniyor.

3 YENİ HALK PLAJI DAHA GELİYOR

Halk plajı uygulamasının Türkiye'nin farklı bölgelerine yaygınlaştırılması kapsamında 2026 yılı sonuna kadar 3 yeni noktanın daha faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Yeni halk plajlarının Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz bölgelerinde hizmete açılması öngörülüyor. Bu üç yeni noktanın devreye girmesiyle ücretsiz girişli halk plajlarının toplam sayısının 23'e ulaşması hedefleniyor.

Çevre düzenlemeleri, temizlik çalışmaları ve erişim kolaylığı gibi uygulamalarla desteklenen halk plajı modeliyle, Türkiye'nin farklı bölgelerinde vatandaşların kıyılardan daha eşit ve nitelikli biçimde yararlanması amaçlanıyor.

BODRUM'DA EKONOMİK TATİL ARAYANLARIN YENİ ALTERNATİFİ

Ücretsiz giriş, şezlong ve şemsiye hizmetlerinin yanı sıra uygun fiyatlı yemek seçenekleri sunan Bodrum halk plajları, yüksek sezon döneminde bütçesini koruyarak tatil yapmak isteyenlerin alternatifleri arasında yer alıyor.

Türkbükü ve Yalıkavak başta olmak üzere İçmeler ve Torba'daki halk plajları, deniz keyfini ekonomik yeme içme seçenekleriyle bir araya getirerek hem Bodrum'da yaşayanlara hem de kente tatil amacıyla gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürüyor.