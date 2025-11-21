PODCAST CANLI YAYIN
Böcek ailesinin korkunç ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı yakalandı!

Böcek ailesinin korkunç ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı yakalandı!

Son dakika haberi! İstanbul'da hayatınını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan otel sahibi ve çalışanı yakalandı.

Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Böcek ailesinin taksi yolculuğu (AA)

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da "zehirlenme" şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Böcek ailesi (Takvim.com.tr)


OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI YENİDEN GÖZALTINDA

Haklarında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi. Şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler bugün gözaltına alındı.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimz gün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "8 Kasım'da Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen yangın felaketinde vefat eden 7 emekçi kardeşime de Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. İstanbul'da ikisi çocuk 4 gurbetçimizin vefatıyla ilgili soruşturma da büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. İki hafta içinde 11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda ihmali, hatası, kusuru veya kastı olan kim varsa, bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır." diye konuştu.

Bunlar da Var

'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
Diyarbakır'da TIR kazası kamerada: 4 ölü!
Diyarbakır'da TIR kazası kamerada: 4 ölü!
Şanlıurfa'da ölümlü kavga!
Şanlıurfa'da ölümlü kavga!
Kağıthane’de aldattığını öne sürdüğü eşi ve sevgilisini otelde bıçakladı: İşte o anlar!
Kağıthane’de aldattığını öne sürdüğü eşi ve sevgilisini otelde bıçakladı: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle