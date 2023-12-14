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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 19:11 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 19:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli!

Yaralı çocuklara anne şefkati ile yaklaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün Etlik Şehir Hastanesi’nde Gazze’den getirilen 16 hasta çocuğu ziyaret etti. Gazzeli çocukların ellerini öpen ve ailelerine sarılan Emine Erdoğan, çocuklarla tek tek ilgilendi ve doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Hastaların tedavi gördüğü Çocuk Hastanesine gelen Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç.Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti.

Tek tek çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı.

Hasta yakınlarına da Gazze'de yaşadıkları dramı ve diğer aile fertlerinin durumlarını soran Emine Erdoğan, hasta yakınlarına sarılarak, "Geçmiş olsun ve acil şifa" dileklerinde bulundu.

Bazı çocukların durumları karşısında duygulanan Emine Erdoğan, sağlık durumu daha iyi olan çocukları kucağına alıp, severek, oyuncaklarla oyunlar oynattı.

Emine Erdoğan, "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle tanınan 9 yaşındaki Gazzeli Retal Ashour'u da ziyaret ederek, doktorlarından "bacağının iyileşeceği" haberini aldı.

FİLİSTİNLİ HASTA ÇOCUKTAN "KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞU" ŞARKISI

Hastanede tedavi gören Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou adlı 6 yaşındaki kız çocuğu ise Emine Erdoğan'a "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi.

Şarkının, "Küçük Filistinli bir kızdım/ Gül yaşındaydım/ İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum/Evimi yerimi biliyordum/ Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk/ Ülkemize birkaç terörist geldi/ Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı." sözleri dikkati çekti.

"Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım"

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım. Rabbim'den her bir yavrumuza acil şifa diliyorum. Bütün kalbimle, abluka altındaki Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinli masum tüm çocuklar için derhal kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların sağlanmasını talep ediyorum."

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