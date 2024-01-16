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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 19:19 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 19:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü Beştepe'deydi. Emekliye ek zam konusunun görüşüldüğü Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru planını bozduklarını belirten Erdoğan, "Teröristan kurmak isteyenler operasyonlardan rahatsız." dedi. Yeni harekat mesajı veren Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtacağız. Sınır ötesi operasyonları daraltmak gündemimizde yok, genişletmek var. Yarım kalan işleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını belirten Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam yapılacak. Böylece zam oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." dedi.

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