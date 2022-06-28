Haberler Güncel Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençler ve öğrencilere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençler ve öğrencilere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençler ve öğrencilere müjde
28.06.2022 00:21 - Son Güncelleme: 28.06.2022 00:27

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:23
Başkan Erdoğan açıkladı
Güncel 02:12
CHP'li Seyhan Belediyesi'ne...
Güncel 00:54
Kastamonu İnebolu...
Güncel 01:50
AKINCI B atış testlerini...
Güncel 00:33
Başkan Erdoğan’dan CHP’li...
Güncel 15:04
Başkan Erdoğan yangın...
Güncel 00:33
Bursa'da 245 ruhsatsız silah...
Güncel 00:10
CHP’li Ekrem İmamoğlu...
Güncel 00:33
Başkan Erdoğan Marmaris'te!...
Güncel 00:16
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6...
Güncel 01:37
Yargıtay 15 Temmuz kararını...
Güncel 03:16
Bakan'dan Akşener'e sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ''Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA