Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı. Erdoğan, ''Temmuz ayından itibaren ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 51 TL'ye çıkardık. Yıl sonunda bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. İlave olarak restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi isitsnasına girecektir. Çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi yükünün kaldırılması da bir diğer müjdemiz olacak. Bunun 1000 TL'ye kadar olan kısmını hem gelir vergisi hem de sigorta kesintisinden muaf kılıyoruz. Bu kararlarımızın çalışanlarımıza ve tüm işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.