Başkan Erdoğan'ın ziyareti kirli planı bozdu! Alevi ve Bektaşi dedeleri: Provokasyona en güzel cevap

Karanlık odakların Ankara'daki Alevi cemevleri ve STK'lara yönelik saldırılarının ardından hızla harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin örgüt bağlantıları saldırıdaki kirli provokasyonu deşifre etti. Olayın üstüne kararlılıkla gidilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hüseyin Gazi Cemevi’nde muharrem ayı iftarına katılarak güçlü bir destekte bulundu. Ziyaretle ilgili konuşan Alevi ve Bektaşi dedeleri Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin provokasyonalara yönelik en güzel cevap olduğunu dile getirdiler. Fondaş medya ise; ziyareti karalamak için alışmış şekilde yalana başvurdu. Fondaşlara, cevabı veren dedeler tadilat nedeniyle Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hazreti Ali fotoğraflarının yerinin değiştiğini söyledi.