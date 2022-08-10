Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'ın ziyareti kirli planı bozdu! Alevi ve Bektaşi dedeleri: Provokasyona en güzel cevap

Başkan Erdoğan'ın ziyareti kirli planı bozdu! Alevi ve Bektaşi dedeleri: Provokasyona en güzel cevap

Başkan Erdoğan'ın ziyareti kirli planı bozdu! Alevi ve Bektaşi dedeleri: Provokasyona en güzel cevap
10.08.2022 09:35

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:25:32
5. İslami Dayanışma Oyunları...
Güncel 01:13
Başkan Erdoğan 5.İslami...
Güncel 03:45
Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de
Güncel 01:41
CHP'li belediye mesajla kovdu!...
Güncel 02:06
Başkan Erdoğan liderliğinde...
Güncel 01:03
Başkan Erdoğan cemevi ziyaret...
Güncel 11:13
Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü...
Güncel 10:58
Başkan Erdoğan Putin ile...
Güncel 00:59
Yunan'dan kirli oyun! İHA'lar...
Güncel 01:10
Kapısını açanın bile kapısını...
Güncel 03:01
Dünya İstanbul'dan gelecek...
Güncel 00:19
Zafer Partililer uçuşa geçti:...

Karanlık odakların Ankara'daki Alevi cemevleri ve STK'lara yönelik saldırılarının ardından hızla harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin örgüt bağlantıları saldırıdaki kirli provokasyonu deşifre etti. Olayın üstüne kararlılıkla gidilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hüseyin Gazi Cemevi’nde muharrem ayı iftarına katılarak güçlü bir destekte bulundu. Ziyaretle ilgili konuşan Alevi ve Bektaşi dedeleri Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin provokasyonalara yönelik en güzel cevap olduğunu dile getirdiler. Fondaş medya ise; ziyareti karalamak için alışmış şekilde yalana başvurdu. Fondaşlara, cevabı veren dedeler tadilat nedeniyle Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hazreti Ali fotoğraflarının yerinin değiştiğini söyledi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA