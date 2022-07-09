Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber'e özel açıklamalar

CHP'li lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ hainlerle ilgili iade-i itibar yapacağını söylemişti. Söz konusu skandal ifadelere ise tepkiler yağmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın önemli açıklamalarda bulundu. Avukat Hüseyin Aydın, muhalefet partilerinin iktidar olmaları halinde KHK ile ihraç edilenleri göreve geri getirecekleri yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi. Aydın, "Eğer bir devlet bir yapıyı terör örgütü olarak görüyorsa onun mensuplarını devlet aygıtı içinde barındırması söz konusu bile olamaz." dedi.