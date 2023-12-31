Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Sözde demokrat ülkelerin teröre desteği kesmesi gerekiyor." dedi. "İstiklalimizden ve istikbalimizden taviz vermedik için kimse kutlu yürüyüşümüzün önüne geçemeyecektir." diyen Erdoğan, "Son 21 yılda yaşadığımız nice kritik hadise karşısında milletimizin sergilediği güçlü duruş ve kararlılığın bugün de devam ettiğini gösteriyor. Milletimiz birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıktıkça Allah'ın izniyle bizi kimse bölemeyecektir." ifadelerini kullandı.