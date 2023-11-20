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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 20:35 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 21:01

Başkan Erdoğan'dan üstat Sezai Karakoç alıntısı: Tanklar saldırıyor evlere...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Gazze ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Batı'nın iki yüzlü tutumunu çok sert eleştirerek, "Çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı modern savaş araçlarının tamamını kullanan İsrail ve onu destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Başkan Erdoğan, Sezai Karakoç'un mısralarıyla Gazze'deki vahşete tekrar dikkat çekti. İşte Başkan'nın Kabine Toplantısı sonrası okuduğu o şiiir ve detaylar...

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