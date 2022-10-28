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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı: "Zirveye çıkaracağız"

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı: "Zirveye çıkaracağız"
28.10.2022 14:20

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Bugün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek programda, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaşacak. 11 siyasi partinin davet edildiği programa çok sayıda ünlü isim de katılacak. Diğer yandan AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Başkan Erdoğan Türkiye'nin Yüzyılı hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız" dedi.

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