SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan hakkında başsağlığı mesajı
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan hakkında başsağlığı mesajı

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024, 14:47   |   Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024, 14:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan hakkında bir başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, "Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
11.08.2024Pazar
Başkan Erdoğan İstanbul'da
11.08.2024Pazar
Kassam Tugayları’ndan İsrail askerlerine pusu! Gazze’de sıfır noktasında direniş
11.08.2024Pazar
Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti!
11.08.2024Pazar
İsrail ordusu Gazze'de okula saldırı düzenledi! Ateşkes ihtimali var mı? Uzman isim değerlendirdi
10.08.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Kassam Tugayları’ndan İsrail askerlerine pusu! Gazze’de sıfır noktasında direniş 00:55
Kassam Tugayları’ndan İsrail askerlerine pusu!
11.08.2024Pazar
İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu’ya seslendi: Atom bombası at! 00:45
İsrailli şarkıcıdan alçak talep!
11.08.2024Pazar
Yer: İstanbul Maltepe! Cipin dükkana girdiği anlar kamerada: Ölümden döndüler 00:38
Cipin dükkana girdiği anlar kamerada
11.08.2024Pazar
Rusya, Kiev bölgesini vurdu: 2 ölü, 3 yaralı 00:25
Rusya, Kiev bölgesini vurdu
11.08.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA