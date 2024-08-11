Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan hakkında bir başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, "Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.