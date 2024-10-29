SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalar
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan'dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024, 17:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde öneml açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının PKK'nın son çırpınışları olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür." dedi. Çelik Kubbe'yi yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Bunlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 20 Gökbey helikopterinin daha 2026 yılında teslim edileceğini bildirdi.

SIRADAKİ VİDEO
7'den 70'e binlerce kişi Cumhuriyet için koştu
29.10.2024Salı
TUSAŞ'a hain saldırı nasıl gerçekleşti? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
29.10.2024Salı
TUSAŞ’a hain saldırı nasıl gerçekleşti? Bakan Ali Yerlikaya’dan önemli açıklamalar
29.10.2024Salı
Atatürk’e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel 29 Ekim yayınıyla gündemde! TikTok yayını açtı para topladı
29.10.2024Salı
Şırnak Beytüşşebap'ta dev Türk bayrağı eşliğinde Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlandı
29.10.2024Salı
Bunlar da Var
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan’a yumruklu saldırı 00:46
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan'a yumruklu saldırı
28.10.2024Pazartesi
Beşiktaş’tan Galatasaray’ın göndermesine sert cevap! 00:17
Beşiktaş'tan Galatasaray'ın göndermesine sert cevap!
28.10.2024Pazartesi
Galatasaray’dan derbi sonrası Beşiktaş’a olay gönderme 00:17
Galatasaray'dan derbi sonrası Beşiktaş'a olay gönderme
28.10.2024Pazartesi
Victor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Derbi sonrası açıkladı 00:15
Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Derbi sonrası açıkladı
29.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA