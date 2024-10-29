Başkan Erdoğan'dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde öneml açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının PKK'nın son çırpınışları olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür." dedi. Çelik Kubbe'yi yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Bunlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 20 Gökbey helikopterinin daha 2026 yılında teslim edileceğini bildirdi.