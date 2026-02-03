Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan' resmi ziyaret

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBaşkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan' resmi ziyaretBaşkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan' resmi ziyaretGiriş Tarihi: 03 Şubat 2026 13:21 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yapılacak görüşmelerde ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yeni yatırımlar masaya yatırılacak.Bunlar da Var 00:18SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video 02.02.2026Pazartesi 01:50Kızıltepe'de yangın: 2 ölü 02.02.2026Pazartesi 00:43Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı 02.02.2026Pazartesi 02:49Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede! 02.02.2026PazartesiCANLI YAYIN