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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 14:00 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 14:00

Başkan Erdoğan'dan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. İstanbul'un 5 yılının boşa geçtiğini belirten Erdoğan, "Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar." dedi. Hattın ekonomiye katkısıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon avro olacağını hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, hattın 15 gün ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

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