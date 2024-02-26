Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. İstanbul'un 5 yılının boşa geçtiğini belirten Erdoğan, "Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar." dedi. Hattın ekonomiye katkısıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon avro olacağını hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, hattın 15 gün ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.