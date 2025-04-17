Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Silvan Tüneli'ndeki Kazı Başlangıç Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Su kaynaklarını tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmenin Türkiye için bir tercih değil, milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Erdoğan, "Tedbirleri almaz, hareke geçmezsek çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz." dedi. Erdoğan projenin muhalefet ve hükümet arasındaki vizyon farkını yansıttığını ifade ederek, "Ana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken, biz ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.