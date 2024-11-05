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Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli açıklamalar |
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Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli açıklamalar | "19 anlaşma imzalandı muhteşem"

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 09:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinde açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, "Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri bu projededir. Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır." dedi. FETÖ ile mücadele mesajı veren Erdoğan, İsrail'in katliamlarının uluslararası sistemi tehdit ettiğini ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasında, 19 anlaşma imzalandığını belirterek, "Bu zengin bir toplantı anlamına gelir muhteşem" şeklinde konuştu.

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