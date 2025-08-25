Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar: "Çiftçimize 16 milyar TL daha ödeme yapacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'taki kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "İklim değişikliği ile daha çok yüzleşiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz zirai don olayında çiftçilerimizin yanında olmak için ilk andan itibaren sahadaydılar. Çiftçimize 7 milyar TL zarar ödemesi yapıldı. 16 milyar TL daha ödeme yapacağız. Öte yandan sigortası olmayan üreticilerimizin zararlarını da karşılıyoruz. Toplamda 46,5 milyar liralık bir desteği kasım ayı sonuna kadar 470 bin üreticimizin hesaplarına yatıracağız. Bunu sadece bir destek değil, üreticimize güven ve sofralarımıza da bereket demek olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.