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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 15:20 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 15:20

Başkan Erdoğan’dan Isparta mitinginde önemli açıklamalar: Enflasyon düşüşe geçecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun düşüşe geçeceğini kaydedip ekonomik göstergelerin iyi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı. Tam bağımsız savunma sanayiinin önemine dikkat çekip SİHA'lar KAAN ve diğer projeleri örnek veren Başkan Erdoğan, "Daha da yapacağız" dedi. CHP'de paradan kule skandalına da değinen Erdoğan, "Deste deste dolarlarla nereye gidersin? CHP’nin İstanbul adayı deste deste dolarlarla seçim kazanmak istiyor" şeklinde konuştu.

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