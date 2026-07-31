"Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ifade verdi

MTV ve gelir vergisinde ikinci taksit süresi doluyor!

Ambarlı Limanı'nda zehir tacirlerine 2.1 milyar liralık darbe!

Bakan Ersoy 2026 ilk yarı turizm verilerini açıkladı: 25,7 milyar dolar gelir

Kerem Bürsin ifade vermek için adliyeye geldi