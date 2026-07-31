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"Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ifade verdi
"Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ifade verdi
Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 12:28
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ifade verdi.
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