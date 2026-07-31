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"Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ifade verdi

"Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ifade verdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ifade verdi.

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Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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