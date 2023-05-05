Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Olimpiyat Parkı karşısındaki yeni miting alanında düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'un rekor kırdığını belirten Erdoğan, "Havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin." dedi. 14 Mayıs sabahı seccadeye ayakkabılarıyla basanların değil kıblesi Kabe olanların sevineceğini belirten Erdoğan, "Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hain dışında kimse üzülmeyecek." ifadelerini kullandı. Küresel çetenin medya ayağına da sert tepki gösteren Erdoğan, "Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak." şeklinde konuştu.