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AK Parti binasına taşla saldırı! 1 kişi gözaltına alındı

AK Parti binasına taşla saldırı! 1 kişi gözaltına alındı
05.05.2023 19:50 - Son Güncelleme: 05.05.2023 19:51

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14 Mayıs seçimlerine günler kala AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşla saldırıda bulunuldu. Yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlatan Abdulkadir Y.'yi polis gözaltına aldı.

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