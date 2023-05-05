14 Mayıs seçimlerine günler kala AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşla saldırıda bulunuldu. Yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlatan Abdulkadir Y.'yi polis gözaltına aldı.
AK Parti binasına taşla saldırı! 1 kişi gözaltına alındı
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