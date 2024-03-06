Başkan Erdoğan'dan Elazığ mitinginde önemli açıklamalar!

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, meydanda 65 bin kişi olduğunu açıkladı. Terör örgütlerini destekleyen ABD'ye çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Topraklarımıza göz dikenlerden bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz, soracağız." dedi. Enflasyonda hedefin tek hane olduğunu belirten Erdoğan, çalışan ve emeklilerle ilgili, "Emeklilerimizin yükünü hafifletecek yeni adımlarını attık, atıyoruz. İmkanlar genişledikçe daha fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.