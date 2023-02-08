Başkan Erdoğan'dan deprem bölgelerinde "asker yok" iftirasını yayan müfterilere sert tepki

Türkiye, yaşadığı asrın felaketi sonrası yaralarını sarmaya devam ederken muhalefet ve birtakım manipülatör güruhu kara propaganda için kollarını sıvadı. "Deprem bölgesine asker gitmedi" iftiraları ortaya atıldı, depremzedelerin acıları üzerinden skandal algı operasyonları yürütüldü. Bu duruma Başkan Erdoğan sessiz kalmadı. Deprem bölgesinde askerin gelmediğini öne sürenlere tepki gösteren Erdoğan, "Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik, biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftira atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız" dedi.