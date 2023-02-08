Deprem bölgelerine polis takviyesi sürüyor

Depremin olduğu ilk günden itibaren bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmak, enkaz altında kalan depremzedelere yardım etmek ve genel asayişi sağlamak amacı ile farklı birimlerden toplam 447 personel, 2 adet arama köpeği ve toplam 46 araç (25 sivil araç, 11 resmi araç, 8 otobüs, 1 zırhlı otobüs ve 1 cenaze aracı) Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye illerine gönderildi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Malatya’da görevlendirilen 22 personelden oluşan Polis Arama Kurtarma Ekibimi (PAK), 14 vatandaşı enkazın altından canlı olarak kurtardı.