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Deprem bölgelerine polis takviyesi sürüyor

Deprem bölgelerine polis takviyesi sürüyor
08.02.2023 20:38 - Son Güncelleme: 08.02.2023 20:38

OTOMATİK OYNAT

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Depremin olduğu ilk günden itibaren bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmak, enkaz altında kalan depremzedelere yardım etmek ve genel asayişi sağlamak amacı ile farklı birimlerden toplam 447 personel, 2 adet arama köpeği ve toplam 46 araç (25 sivil araç, 11 resmi araç, 8 otobüs, 1 zırhlı otobüs ve 1 cenaze aracı) Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye illerine gönderildi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Malatya’da görevlendirilen 22 personelden oluşan Polis Arama Kurtarma Ekibimi (PAK), 14 vatandaşı enkazın altından canlı olarak kurtardı.

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