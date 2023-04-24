Başkan Erdoğan'dan Bursa'da ÖTV ve vergi muafiyeti müjdesi!

Son dakika haberi! Yerli otomobil Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor. Başkan Erdoğan tören öncesi açıklamalarda bulunuyor. Müjdeleri peş peşe sıralayan Erdoğan, "Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz." dedi. Ticari taşımacılık yapanlara da müjde veren Erdoğan, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." ifadelerini kullandı.